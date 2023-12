Mercato - PSG : Luis Enrique demande son transfert, tout est relancé ?

Thomas Bourseau

Hugo Ekitike a été écarté de l’effectif du PSG depuis la fin du mercato estival et l’échec de son départ à l’Eintracht Francfort ou en Angleterre. Annoncé comme éventuelle recrue pour le Besiktas à l’avenir, Ekitike ne semble pas avoir permis au PSG et au club turc de trouver un accord. Explications.

Le mercato hivernal approche à grands pas. Et après un marché des transferts au cours duquel le Paris Saint-Germain a effectué un nettoyage de printemps conséquent l’été dernier, Luis Enrique aimerait témoigner de deux nouveaux départs cet hiver selon Le Parisien : ceux de Layvin Kurzawa et d’Hugo Ekitike.

Ekitike vers Besiktas ?

Pour ce qui est de l’attaquant français de 21 ans, le championnat turc pourrait être une possibilité et notamment en raison du partenariat coopératif passé entre Nasser Al-Khelaïfi et Hasan Arat, président du Besiktas depuis début décembre. Aspor révélait fin novembre qu’Hugo Ekitike pourrait être l’une des opérations convenues entre le PSG et le club turc. Mais cela ne semble pas être d'actualité, du moins pour le moment.

«Nous n'avons pas réussi à nous mettre d’accord»