Kylian Mbappé, la séquence lunaire à la télévision !

L’équipe de France jouait sa survie dans cette Ligue des nations dimanche soir. Après avoir été défaite en Croatie en 1/4 de finale aller, l’équipe de Didier Deschamps devait revenir au score cumulé et a même arraché sa qualification aux tirs au but. Mais en tout début de soirée, une situation improbable a eu lieu et a surpris Kylian Mbappé. Explications.

Après un match dans lequel l’équipe de France n’avait pas su trouver la faille et surtout avait encaissé deux buts, les Bleus se devaient de refaire leur retard au Stade de France dimanche. Pour la réception de la Croatie dans le cadre du 1/4 de finale retour de la Ligue des nations, les hommes de Didier Deschamps ont finalement inversé la tendance à partir de la 53ème minute de jeu grâce à l’ouverture du score de Michael Olise sur un coup franc lumineux, le premier depuis Paul Pogba en 2018.

Un début de soirée cocasse pour Kylian Mbappé

Par la suite, le joueur du Bayern Munich a servi Ousmane Dembélé à la 80ème minute de jeu, remettant les deux sélections à égalité au score cumulé. Finalement, l’équipe de France a validé son billet pour le Final Four de la Ligue des nations grâce à une séance de tirs au but remportée par l’équipe de Didier Deschamps. Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a vécu un début de soirée peu commune.

Kylian Mbappé perdu au coup d’envoi à cause de la voiture qui amène le Ballon au rond central

En effet, le champion du monde tricolore était prêt à donner le coup d’envoi du match lorsqu’un incident imprévu s’est déroulé au rond central du Stade de France. La voiture miniature téléguidée qui apporte le ballon du match n’est pas repartie comme le veut le protocole. Ce qui a engendré une scène cocasse où Kylian Mbappé ne savait pas quoi faire, regardant les responsables au bord du terrain avant de soulever lui même la voiture afin qu’elle ne soit plus sur l’aire de jeu. Une première pour l’attaquant des Bleus et du Real Madrid.