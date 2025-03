Kylian Mbappé, le coup de sang en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Buteur à plus de 30 reprises avec le Real Madrid cette saison, Kylian Mbappé ne parvient pas à trouver le chemin des filets avec l’équipe de France en parallèle. Dimanche, quand bien même il était impliqué sur les buts de Michael Olise et d’Ousmane Dembélé, le capitaine de l’équipe de France n’a pas marqué. Pire, un coup de sang sur le gardien croate a été capté par les images de Fubo Sports...

L’équipe de France a réveiller un public du Stade de France qui s’était déplacé avec beaucoup d’attentes et de doutes suite à la cuisante défaite en terres croates jeudi dernier dans le cadre du 1/4 de finale aller de Ligue des nations (2-0). Après l’hommage au retraité international Olivier Giroud, les Bleus ont poussé sans trouver la faille pendant un peu plus de 50 minutes après des tentatives manquées de Kylian Mbappé, d’Aurélien Tchouaméni ou encore de Bradley Barcola.

Mbappé toujours muet avec l’équipe de France

Grâce à un coup franc direct d’une facilité déconcertante, Michael Olise a fait rugir le Stade de France et a permis par la suite, par le biais d’une offrande destinée à Ousmane Dembélé, de revenir au score cumulé. Remplacé par Eduardo Camavinga à la mi-temps de la prolongation, Olise a suivi la victoire des Bleus aux tirs au but du banc des remplaçants. Le héros du match ne fut donc pas le capitaine Kylian Mbappé qui, hormis de son tir au but transformé, n’a pas trouvé le chemin des filets pour la 7ème fois consécutive. Une période de disette qu’il n’avait jusqu’ici jamais connu en équipe de France.

Une tentative limite de récupération du ballon dans les bras du gardien

Pendant la rencontre, Kylian Mbappé avait perdu patience. Aux prises avec Dominik Livakovic, gardien de la sélection croate, le numéro 10 de l’équipe de France a tenté de lui chiper le ballon des mains lorsqu’il était au sol en assénant plusieurs coups de pied sur la surface de la balle dont un qui, de par le placement de son genou et de la tête de Livakovic, peut être jugé comme étant limite et aurait pu être sanctionné…