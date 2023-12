Mercato - PSG : Un problème à 600 000€ dénoncé après le transfert de Verratti

Alexis Brunet

L'été dernier, le PSG décidait de tirer un trait sur une partie de son histoire en cédant Marco Verratti. L'Italien rejoignait le club d'Al-Arabi, après 12 ans à Paris. Le club de la capitale réussissait un sacré coup, puisqu'il empochait entre 45 et 50M€ grâce à ce transfert. Mais une petite partie de cette somme devait revenir au club formateur du milieu de terrain, Pescara. Pour l'instant l'argent n'est toujours pas arrivé.

Le PSG va très probablement renforcer son milieu de terrain avec la signature du jeune Brésilien Gabriel Moscardo. L'entrejeu parisien a grand besoin de renforts car il a considérablement été modifié l'été dernier. De nombreux joueurs évoluant dans ce secteur de jeu ont fait leurs valises, à commencer par Marco Verratti notamment.

Verratti joue désormais au Qatar

Après douze années de bons et loyaux services, Marco Verratti a donc quitté le PSG cet été. L'Italien s'est engagé dans un championnat exotique, non pas celui d'Arabie saoudite, mais celui du Qatar. Le milieu de terrain a signé pour Al-Arabi et les dirigeants parisiens ont empoché entre 45 et 50M€ dans l'affaire.

Le PSG doit de l'argent à Pescara