Mercato - PSG : Transfert à 90M€ pour Neymar, Paris a eu chaud

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar a quitté le PSG lors du dernier mercato estival. En effet, le club de la capitale a vendu la star brésilien à Al Hilal, et ce, pour une somme proche de 90M€. Alors que Neymar s'est gravement blessé dernièrement, le PSG a très bien fait de se séparer de lui.

Lors de l'été 2017, le PSG a réalisé un coup XXL sur le mercato. En effet, le club de la capitale s'est offert les services de Neymar. Alors que la star brésilienne disposait d'une clause libératoire fixée à 222M€, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour la lever. Impuissant, le FC Barcelone a donc vu Neymar quitté le Camp Nou pour rejoindre le Parc des Princes.

Neymar a quitté le PSG pour signer à Al Hilal

Après six saisons en dents de scie au PSG, Neymar a changé de cap. Victime de blessures à répétition à Paris, l'international brésilien a été poussé vers la sortie par la direction rouge et bleu l'été dernier. Alerté par la situation de Neymar, Al Hilal est passé à l'offensive en formulant une offre d'environ 90M€. Une proposition acceptée par le PSG. Et seulement quelques semaines après son déménagement en Arabie Saoudite, Neymar a une nouvelle fois été touché par une grave blessure.

Rupture des ligaments croisés du genou pour Neymar

Après avoir enchainé les problèmes à la cheville, l'ancienne gloire du FC Barcelone a été victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche à la mi-octobre. Contraint de se faire opérer, Neymar pourrait manquer jusqu'à 10 mois de compétition. Pour le plus grand malheur d'Al Hilal, qui vient tout juste de dépenser une fortune pour s'attacher ses services. De son côté, le PSG a eu très chaud et a choisi le bon moment pour se séparer de son ancien numéro 10.