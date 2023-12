Mercato - PSG : Luis Enrique prêt à sacrifier Mbappé, l’incroyable révélation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été fût agitée pour Kylian Mbappé. Après voir refusé de prolonger son contrat avec le PSG, le joueur français avait été mis au placard et placé sur la liste des transferts. Une décision prise par la direction et respectée par Luis Enrique. Finalement, les deux parties étaient parvenues à se mettre d'accord et l'international français avait pu réintégrer le groupe.

Ça a chauffé entre le PSG et Kylian Mbappé ces derniers mois. Le joueur parisien avait refusé d'activer l'option de prolongation présente dans son contrat. La direction soupçonnait alors un accord entre l'international français et le Real Madrid. Pour éviter de le voir partir libre en 2024, le PSG avait décidé de prendre les devants et de le placer dans le loft des bannis en attendant son départ.

Le petit nouveau du PSG suit les traces de Kylian Mbappé ? https://t.co/vxUVrtNeVB pic.twitter.com/TUoH7fOvYB — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

Luis Enrique a respecté la décision de son club

Ce samedi, L'Equipe revient sur cet épisode et s'attarde sur la position de Luis Enrique. Le technicien espagnol aurait refusé de partir au clash avec sa direction et s'est contenté de respecter la décision prise par ses supérieurs.

L'entraîneur a posé ses conditions

Toutefois, Luis Enrique avait posé une condition. Il voulait être sûr que le PSG recruterait un attaquant pour le remplacer. Mais ce ne fût pas nécessaire. Car à l'issue d'une réunion avec Nasser Al-Khelaïfi, Mbappé avait pu réintégrer le groupe professionnel.