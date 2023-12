Mercato - PSG : Il a trouvé la solution, le boss peut souffler

La rédaction

Alors que le PSG est coutumier des grosses dépenses lors des mercato depuis le rachat par le Qatar en 2011, le club de la capitale n'est toujours pas épargné par le fair-play financier. Pour resteer dans les clous, Luis Campos a imaginé de nouveaux contrats, désormais revalorisés en fonction du nombre de matchs jouées.

Ce n'est pas nouveau, le PSG à la réputation d'être dépensier. Depuis le rachat du club de la capital par QSI en 2011, Paris est forcément observé de très près par le gendarme financier de l'UEFA. Après plusieurs années à passer entre les mailles du filet, le PSG s'était finalement acquitté d’une amende de 10 millions d’euros, assortie d’un sursis de 55 millions d’euros en cas de nouvelle infraction avant le début de la saison 2025-2026, pour non respect des règles du fair-play financier, en septembre 2022.

Luis Campos s'active pour éviter les sanctions de l'UEFA

Depuis, le champion de France sortant se montre plus circonspect dans ses dépenses. Débarqué dans la capitale française à l'été 2022, Luis Campos a rapidement compris que le PSG ne disposait plus des moyens illimités du début de l’ère qatarie. Afin de composer avec les règles du fair-play financier fixées par l’UEFA, imposant des objectifs très clairs et précis, le conseiller sportif portugais a imaginé une nouvelle stratégie, basée sur le contrat des joueurs.

De nouveaux contrats pour réguler les dépenses