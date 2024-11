Real Madrid : Nouveau signal inquiétant pour Mbappé ?

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a gagné, Kylian Mbappé a marqué et pourtant, rien ne semble avoir changé. Au sein du club, on espérait que la trêve internationale passée par Mbappé à Madrid lui avait fait du bien. Titularisé à gauche, Mbappé a encore déçu et malgré son but, il n’affichait toujours pas sa mine des bons jours.

Avec le match nul 2-2 du FC Barcelone face au Celta Vigo, le Real Madrid avait l'occasion de revenir à quatre points du leader catalan. Avec en plus un match en retard à jouer face à Valence, le club madrilène peut revenir à un seul point. Grâce à Kylian Mbappé, Fede Valverde et Jude Bellingham, les hommes de Carlo Ancelotti ont réussi à se défaire du piège Leganés.

😳 OLÉ ! 🔥 1 minute de jeu et Kylian Mbappé fait déjà le show !#action #LaLiga pic.twitter.com/mro9MMHTCS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 24, 2024

Mbappé buteur !

Depuis quatre matchs, Kylian Mbappé était à la recherche d'un but. Au Real Madrid, on se disait que la trêve internationale passée par Mbappé dans la capitale espagnole lui avait fait du bien. Surtout que face à Leganés ce dimanche, il a été titularisé sur le côté gauche, son poste favori. Buteur suite à une offrande de Vinicius Jr, l'international français a tout de même un peu déçu.

Mbappé encore touché ?

D'après L'Equipe, lorsque Kylian Mbappé s'est avancé en zone mixte pour répondre aux question des journalistes, il ne donnait pas l'impression d'un joueur ravi de sa prestation. Tête baissé et visage fermé, Kylian Mbappé semble encore loin du joueur qu'il était il y a quelques mois.