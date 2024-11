Mbappé : Le Real Madrid annonce du très lourd !

Pierrick Levallet

Après des premiers mois mitigés au Real Madrid, Kylian Mbappé semble avoir repris du poil de la bête. Buteur et homme du match contre Leganés ce dimanche (0-3), le natif de Bondy a brillé avec les Merengue. Dans les coulisses, on estime d’ailleurs que le champion du monde 2018 sera un élément clé en fin de saison.

Kylian Mbappé a enfin repris du poil de la bête. Après des semaines plutôt compliquées, le champion du monde 2018 a retrouvé le chemin des filets ce dimanche, lors de la victoire du Real Madrid contre Leganés (0-3). Le natif de Bondy semble s’être remis sur de bons rails, après une trêve internationale où il a de nouveau été absent en équipe de France.

Le Real Madrid compte beaucoup sur Mbappé

Comme le rapporte MARCA, le Real Madrid est conscient d’avoir sans doute le plus grand potentiel offensif d’Europe avec Kylian Mbappé dans ses rangs. Associé à Vinicius Jr et Jude Bellingham, l’attaquant de 25 ans commence à briller. Et s’il continue sur cette lancée, il pourrait apporter beaucoup de joie aux Merengue. Dans les coulisses du club madrilène, on estimerait même que Kylian Mbappé sera un élément clé pour tout rafler en fin de saison.

Ancelotti n'a pas le droit à l'erreur contre Liverpool

Reste maintenant à voir si l’international français arrivera à maintenir ce cap. Le Real Madrid compte en tout cas sur lui, surtout ce mercredi contre Liverpool. La Casa Blanca n’a plus vraiment le droit à l’erreur en Ligue des champions. Carlo Ancelotti aura donc besoin d’un grand Kylian Mbappé pour aider le Real Madrid à se sortir de ses galères dans la prestigieuse compétition européenne.