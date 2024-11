PSG : Révolution après Mbappé, le boss annonce du lourd !

Jean de Teyssière

Cet été, la dernière star du PSG est partie. Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid et le PSG a fait le choix de ne pas recruter une autre étoile, préférant axer sur le collectif. Un nouveau projet qui met du temps à se dessiner, surtout en Ligue des Champions où le club est en grand danger. Mais le président, Nasser Al-Khelaïfi, y croit toujours.

Au PSG, il n’y a plus de stars. En 2023, Lionel Messi et Neymar ont quitté le club. Cet été, c’est Kylian Mbappé qui a rejoint d’autres horizons. Cette saison 2024-2025 se fait donc avec des joueurs comme Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery ou encore Ousmane Dembélé. Un projet assumé par le boss parisien depuis quelques années déjà.

Al-Khelaïfi promet la fin des paillettes

En 2022, dans les colonnes du Parisien, Nasser al-Khelaïfi avait déjà indiqué vouloir mettre fin à l’afflux de stars au sein du PSG : « Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs. »

«On va y arriver j’en sui sûr»

Ce dimanche, au micro de Canal +, Nasser al-Khelaïfi a de nouveau évoqué ce projet et garde la confiance : « Si le nouveau projet avec des jeunes joueurs peut fonctionner sans star ? On a les joueurs, mais on a aussi besoin de chance. On va y arriver, j'en suis sûr. »