Leclerc - Hamilton : Gros coup de théâtre chez Ferrari !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a été annoncé sur la sellette ces dernières semaines par la presse italienne, Charles Leclerc et Lewis Hamilton devrait avoir le même directeur d’équipe la saison prochaine. Frédéric Vasseur est finalement proche de prolonger avec Ferrari, bien qu’il y ait encore une incertitude sur la durée de son contrat.

Des rumeurs que le principal intéressé avait vivement critiquées . « Il ne s'agit pas de moi, je peux gérer ça. Il s'agit davantage des membres de l'équipe, et jeter leur nom en pâture comme ça est irrespectueux envers eux et leur famille. Nous avons eu le cas l'année dernière avec le responsable de l'aérodynamique et nous avons eu un autre [membre du personnel] nommé cette saison. Je ne sais pas ce qui est visé. Je ne comprends pas l'objectif. Peut-être est-ce pour nuire à l'équipe, mais dans ce cas, je ne vois pas l'intérêt », avait déclaré Frédéric Vasseur .

Vasseur va prolonger avec Ferrari

Au micro de Canal+, il avait ajouté : « Mon poste est fragile par définition. C'est comme un entraîneur de foot : on sait que quand on fait ce job, chez Ferrari ou ailleurs, on est exposés et je crois que les teams principals, il y en a trois qui changent par saison. Donc je ne suis pas venu en me disant 'je viens là pour la vie'. J'essaie juste de développer l'équipe, de progresser, de faire des choses, de créer quelque chose. » Mais comme indiqué par Motorsport.com, Frédéric Vasseur n’est pas sur le départ, puisqu’il va même prolonger son aventure avec Ferrari. En effet, les deux parties sont prêtes à continuer leur collaboration et le Français va enchaîner une quatrième saison à la tête de l’écurie italienne, bien qu’il n’y ait pas encore d’annonce officielle. La seule incertitude concerne la durée de son contrat, mais il sera bel et bien toujours le directeur d’équipe de la Scuderia au moins pour la saison prochaine.