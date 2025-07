F1 - Red Bull : Le transfert annoncé pour 2026 !

Alors que la saison 2025 de Formule 1 est encore loin d’être terminée, il est déjà question des futurs mouvements pour l’exercice 2026. Et voilà que de nombreux regards se tournent vers Red Bull avec notamment le cas de Max Verstappen. Restera ? Ne restera pas ? S’il venait à continuer avec son écurie actuelle, le Néerlandais pourrait en tout cas bien voir débarquer Isack Hadjar à ses côtés.

Après avoir dominé la Formule 1 au cours des dernières saisons, Red Bull connait en 2025 plus de difficultés. Les résultats sportifs sont décevants et ça a déjà eu de nombreuses répercussions depuis le début de saison. C’est ainsi qu’on a pu assister à un changement de pilote avec Liam Lawson , qui n’aura pas fait long feu chez Red Bull , être remplacé par Yuki Tsunoda . Et voilà que dernièrement, c’est Christian Horner , qui était à la tête de l’écurie depuis 20 ans, qui a été viré. Ce n’est d’ailleurs peut-être pas fini puisque depuis plusieurs semaines, les interrogations sont nombreuses concernant l’avenir de Max Verstappen , lui qu’on annonce notamment chez Mercedes pour l’avenir.

Ça risque de bouger donc à l’avenir chez Red Bull et pour ce qui est de l’arrivée d’un nouveau pilote, il n’est pas exclu qu’on voit Isack Hadjar être promu. Actuellement chez Racing Bulls , le Français fait une excellente première saison en Formule 1. A propos d’une arrivée chez Red Bull en 2026, Hadjar a confié pour Le Parisien : « J’ai signé dans le Junior Team de Red Bull il y a quatre ans. Quand je vois les performances que je tire de la monoplace, je me dis que c’est normal d’en faire un objectif. C’est très bien si j’y suis dès l’année prochaine, pourtant chaque chose en son temps. Il y a une saison en cours ».

« C’était dur au début mais je commence à me sentir mieux »

Pour le moment, Isack Hadjar reste donc concentré sur sa première saison en Formule 1. Et à propos de cette expérience, le pilote Racing Bulls a pu expliquer : « C’était dur au début mais je commence à me sentir mieux. L’emploi du temps est très chargé ! Parfois, j’ai envie de voir ma famille et mes potes, c’est très compliqué mais j’ai signé pour ça. C’est un exercice assez atypique mais tous les week-ends je me sens de plus en plus à l’aise. J’ai eu des gros coups de fatigue. J’en ai fait des siestes ! Une chose dont je n’avais pas l’habitude ».