F1 - Verstappen : Transfert à 100M€, Mercedes va faire une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Max Verstappen à court terme semble scellé puisque Red Bull a confirmé, par le biais d'Helmut Marko, qu'il sera toujours là en 2026. Cependant, il existe toujours la possibilité pour une écurie de recruter le quadruple champion du monde en lâchant près de 100M€. Cela ne devrait pas arriver et ce feuilleton prendra fin lorsque Mercedes aura officialisé son duo de pilotes pour 2026.

Ces dernières semaines, Max Verstappen a été au cœur de l'actualité notamment pour son transfert. Et pour cause, alors que sa saison est plus que décevante, une clause de performance lui permettait de négociait un départ de Red Bull dès cet été en vue de la saison prochaine. Une situation qui a bien évidemment fait trembler l'écurie de la marque autrichienne, mais tout semble terminé. Du moins pour le moment.

Le transfert de Verstappen bouclé pour 100M€ ? Journaliste proche du clan Verstappen, Erik van Haren a effectivement assuré que le quadruple champion du monde ne pouvait plus « utiliser la clause de sortie » à l'issue du Grand Prix de Belgique qui s'est tenu ce week-end. Dans les colonnes du Telegraaf, il écrit également que « toutes les spéculations sont à jeter aux orties : Max Verstappen pilotera bien pour Red Bull en 2026. Mais ce n’était qu’une formalité. Il a décidé de rester ». Des informations confirmées par Helmut Marko. « Oui, je peux confirmer que Max Verstappen roulera pour Red Bull en 2026 », affirme le dirigeant de Red Bull au micro de RTL/ntv. Cependant, il reste une possibilité pour que Max Verstappen quitte Red Bull, à savoir qu'une écurie verse une indemnité de 100M$ (environ 87M€) à Red Bull.