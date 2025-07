F1 : La frustration de Lewis Hamilton, il déballe tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il restait sur deux performances encourageantes en Angleterre et en Autriche en échouant au pied du podium. Néanmoins, rien ne s'est passé comme prévu en Belgique pendant la course au sprint et les séances des qualification. Une situation plus que frustrante ressentie chez Lewis Hamilton qui a su relever la tête avec brio, ce qui a bluffé Frédéric Vasseur.

Après deux Grands Prix terminés à la 4ème place à Silverstone et en Autriche, Lewis Hamilton a mis un terme a connu un début de week-end noir en Belgique. Sur le circuit de Spa-Francorchamps, le pilote de Ferrari a dû seulement se contenter de la 15ème place pour la course sprint. Le Britannique n'a pas eu plus de réussite pendant les qualifications pour le Grand Prix avec une élimination dès la première séance : départ à la 16ème place, puis à la 18ème en raison d'un changement de pièce en parc fermé avant le départ du GP de Belgique.

«Ca crée beaucoup de frustration chez lui et chez nous» Team Principal de Ferrari, Frédéric Vasseur s'est confié sur le début de week-end noir de Lewis Hamilton sur l'asphalte belge. « Lewis a réalisé une très belle course, effectuant un excellent travail en dépassant de nombreuses voitures dans les dix premiers tours. Je suis content pour lui car son week-end avait très mal commencé. C’est sûr que ça crée beaucoup de frustration chez lui et chez nous, il avait le rythme depuis le début du week-end. En Qualification Sprint, il était plus rapide que Charles de cinq ou six dixièmes dans le premier tour, et il était qualifié hier en Q2 avant d’être éliminé pour les limites de piste. Ca accumule la frustration c’est sûr, mais on voit que dans des conditions comme ça, quand c’est dur et qu’il faut faire des choix, ça revient, ça remonte et ça dépasse ».