F1 - GP de Belgique : Le coup de gueule de Lewis Hamilton !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lewis Hamilton a signé une véritable remontada en Belgique. Parti à la 18ème place, le pilote de Ferrari est remonté à la 7ème position en remportant le titre honorifique de pilote du jour. Néanmoins, le Britannique n'a pas manqué de critiquer la direction de course pour sa décision d'effectuer un départ lancé derrière la voiture de sécurité à Spa-Francorchamps.

Un week-end en enfer pour Lewis Hamilton à Spa-Francorchamps. Seulement 15ème à la Course Sprint de samedi, le septuple champion du monde a été éliminé dès la première séance de qualifications dans la foulée. Partant initialement à la 16ème position sur la grille de départ ce dimanche, le Britannique a perdu deux autres places avant le début du Grand Prix de Belgique en raison d'un changements d'éléments sur sa monoplace SF-25.

«Il y a eu un départ lancé, je ne pense pas qu’ils avaient besoin de le faire» En raison d'une forte pluie sur le territoire belge, le Grand Prix de Formule 1 a été reporté d'une heure et demi et la course a démarré par le biais d'un départ lancé avec chaque monoplace en fil indienne derrière la voiture de sécurité pendant quatre tours. Une action non nécessaire du point de vue de Lewis Hamilton qui s'en est plaint après le GP de Belgique. « Je me suis amusé dans ces conditions mixtes, c’était piégeux d’être si loin et au début, ce n’était pas facile de voir. Il y a eu un départ lancé, je ne pense pas qu’ils avaient besoin de le faire, je ne sais pas pourquoi, car ça avait bien séché et les projections n’étaient pas si graves ».