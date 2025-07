F1 : Dépité, Verstappen pousse un coup de gueule !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de la course sprint du Grand Prix de Belgique ce samedi, Max Verstappen avait de l’espoir pour la séance de qualifications plus tard dans la journée. Mais avec une erreur au début de son dernier tout en Q3, le Néerlandais ne s’élancera que depuis la quatrième position ce dimanche. Une véritable déception frustrante pour le quadruple champion du monde en titre.

Une véritable déception. Ce samedi, Max Verstappen est pourtant revenu sur le devant de la scène. En retrait par rapport aux McLaren depuis plusieurs courses, le quadruple champion du monde a réalisé une magnifique course sprint lors du Grand Prix de Belgique ce samedi. Parti deuxième, Verstappen a rapidement pris le dessus sur Oscar Piastri , et a résisté au retour de l’Australien afin de s’offrir une victoire de rang.

« La voiture avait trop de traînée et manquait cruellement d’équilibre »

« La voiture avait trop de traînée et manquait cruellement d’équilibre. J’espérais que la météo nous aiderait à mieux exploiter la voiture, mais ça n’a pas été le cas. Sur ce circuit, il faut vraiment pouvoir s’engager dès l’entrée en virage. Je n’avais pas cette confiance. L’équilibre global n’était pas là et ça m’a empêché d’attaquer comme je le voulais. Tout dépendra des conditions. Se battre contre les McLaren sera compliqué, mais en F1, tout est possible », a ainsi lâché Max Verstappen dans des propos relayés par l’Auto Journal.