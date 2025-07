F1 - Verstappen : L’annonce de Red Bull sur son départ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Laurent Mekies a évoqué sa priorité en tant que nouveau directeur d’équipe de Red Bull : convaincre Max Verstappen de rester. Le successeur de Christian Horner, qui a d’ailleurs été le premier à lui envoyer un message pour le féliciter, estime que si la bonne voiture lui est donnée, alors le Néerlandais ne bougera pas.

Alors que Toto Wolff a laissé entendre que Mercedes continuerait avec son duo composé de George Russell et de Kimi Antonelli la saison prochaine, Max Verstappen pourrait bien rester chez Red Bull, où il est sous contrat jusqu’en 2028. Le convaincre de rester est en tout cas la priorité du nouveau team principal de l’écurie autrichienne, Laurent Mekies.

« C’est la priorité de convaincre Verstappen » « Je suis sûr que Max souhaite une voiture rapide, et si nous lui en donnons une, cela dissipera ses doutes éventuels et annulera certainement tous les autres critères. L’objectif principal est donc pour moi de connaître l’équipe le plus rapidement possible afin de voir comment nous pouvons la soutenir et comment nous pouvons la rendre plus compétitive pour obtenir une voiture rapide et ainsi faciliter la tâche à Max. C’est la priorité de le convaincre », a déclaré Laurent Mekies en conférence de presse, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.