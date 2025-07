F1 - Transfert de Verstappen : Le boss de Mercedes sort du silence !

Cela fait maintenant quelques semaines que la Formule 1 est secouée par les rumeurs autour de l’avenir de Max Verstappen et une possible signature chez Mercedes. Pour le moment, le pilote néerlandais est chez Red Bull, mais dès 2026, il pourrait donc changer d’écurie. Partira ? Ne partira ? Boss de Mercedes, Toto Wolff a pris la parole sur ce feuilleton Verstappen, faisant une grande annonce sur le sujet.

La saison est très compliqué pour Red Bull. Après avoir dominé la Formule 1 ces dernières années, l’écurie a désormais plus de mal face à McLaren . En quête d’un 5ème titre de champion du monde, Max Verstappen est distancé par Lando Norris et Oscar Piastri . Une crise sportive qui a fait naitre de grosses questions sur l’avenir du Néerlandais. Une bombe avait même été lâchée, annonçant que Verstappen s’était mis d’accord avec Toto Wolff pour rejoindre Mercedes en 2026.

« Ce transfert est peu probable dans un avenir proche »

Désormais, on ne parle que de l’avenir de Max Verstappen, annoncé donc entre Red Bull et Mercedes. Et voilà que Toto Wolff s’est exprimé sur le cas du Néerlandais. Rapporté par NextGen Auto, le patron des Flèches d’argent a annoncé à propos de Verstappen : « Malgré tout l’intérêt suscité, ce transfert est peu probable dans un avenir proche. Je ne pense pas qu’il y aura de grandes surprises pour notre duo de 2026. Les discussions sont en cours avec nos pilotes aussi, tout le monde est au courant de manière transparente ce qu’il se passe. Ce n’est pas seulement l’équipe qui prend une décision. Les pilotes doivent aussi savoir où ils en sont. Nous avons toujours essayé de respecter cette règle. Et nous le ferons à nouveau cette fois-ci afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu. Nous souhaitons poursuivre avec George et Kimi. C’est notre priorité absolue ».