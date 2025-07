F1 : Ferrari le vire, le coup de fil choquant !

Pour faire signer Lewis Hamilton, Ferrari a bien évidemment dû faire de la place. Et c’est ainsi que l’arrivée du Britannique a été fatale à Carlos Sainz Jr. Pour le pilote espagnol, ça a alors été une grande désillusion, lui qui discutait auparavant d’une prolongation avec la Scuderia. Sainz a finalement été évincé et voilà qu’il a appris son départ… au téléphone.

Pour Carlos Sainz Jr , le départ de Ferrari a en effet été compliqué puisqu’il était question d’une prolongation quelques semaines auparavant. « J’étais au milieu de ma préparation d’entraînement pour la saison 2024. J’espérais que la Ferrari serait une voiture compétitive. J’avais tout fait en décembre et en janvier évidemment pour me préparer à cette saison. Les négociations contractuelles avec Ferrari étaient un peu bloquées, d’une manière étrange, parce que nous parlions depuis octobre (2023) de renouveler mon contrat et qu’ils ne cessaient de repousser le moment de la signature et celui de la conclusion d’un accord. Mais je n’ai jamais eu l’impression de devoir me méfier, j’ai toujours eu l’impression qu’ils étaient simplement occupés à autre chose », a ainsi confié l’Espagnol.

« Je l’ai appris par un ami qui m’a appelé, et j’ai été complètement choqué »

Finalement, Ferrari a donc fait partir Carlos Sainz Jr. Et c’est au téléphone que l’ex-pilote de la Scuderia a appris le sort qui lui était réservé : « Je n’ai jamais eu l’impression que cela n’allait pas se faire parce que tous les commentaires que je recevais étaient « nous allons continuer, c’est sûr. Cela va juste prendre quelques heures pour se mettre d’accord sur l’aspect économique des choses et sur les deux ou trois choses sur lesquelles nous devons nous mettre d’accord, sur votre futur contrat. Mais ce sera un contrat facile et nous le ferons très rapidement ». J’ai donc abordé l’hiver avec cette mentalité : tout sera réglé avant la première course de la saison 2024. Et soudain, au milieu ou à la fin du mois de janvier, j’ai reçu un coup de téléphone et on m’a annoncé la nouvelle. Je l’ai appris par un ami qui m’a appelé, et j’ai été complètement choqué. Je suis passé de l’idée que j’allais rester chez Ferrari pendant un certain temps à l’idée que je n’étais plus chez Ferrari, tout à coup. Lewis me remplaçait. Qu’est-ce que j’allais faire ? ».