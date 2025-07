F1 : Lewis Hamilton change d’équipe, «c’est un choc énorme» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La première moitié de saison de Lewis Hamilton chez Ferrari est loin de répondre aux attentes suscitées par son transfert, présenté comme le plus important de l'histoire de la Formule 1. Mais les difficultés du septuple champion du monde n'étonne pas Jacques Villeneuve. Le Canadien explique que Lewis Hamilton était trop habitué à gagner avec une monoplace très supérieure à la concurrence. Se retrouver à devoir se battre est donc «un choc énorme» pour le Britannique.

Comme a son habitude, Jacques Villeneuve n'a pas la langue dans sa poche. Invité à faire son classement des champions du monde, le Canadien a placé Fernando Alonso au-dessus de Lewis Hamilton. Un choix qui peut sembler étonnant compte tenu du fait que le Britannique possède tous les records, à commencer par celui du nombre de titres, à savoir sept, contre deux pour l'Espagnol. Cependant, Jacques Villeneuve rappelle que l'actuel pilote Aston Martin est passé très proche du sacre en 2007, 2010 et 2012, perdant le championnat à la dernière course. Mais surtout, la principale différence entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton réside dans le fait que le septuple champion du monde a remporté la majorité de ses titres avec une monoplace largement supérieure à la concurrence, ce qui lui a fait perdre l'habitude de se battre en course. Et pour Jacques Villeneuve, cela explique notamment les performances compliquées d'Hamilton chez Ferrari. Un changement d'équipe et de contexte difficiles à assimiler pour le Britannique.

Villeneuve place Alonso au-dessus d'Hamilton « Je vais choisir Alonso parce que Hamilton a trop de bas. Même s’il a remporté tous les championnats, ce n’est pas la quantité de championnats qui compte. Si vous regardez chaque saison, il y a toujours eu deux, trois, quatre courses où il était complètement absent. Puis, tout à coup, il revient et remporte le championnat », lâche le champion du monde 1997 pour le podcast The Red Flags, avant d'en rajouter une couche.