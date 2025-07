F1 - Transfert chez Mercedes : Le clan Verstappen fait machine arrière !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant quelques semaines que le monde de la Formule 1 est secoué par les rumeurs concernant le transfert de Max Verstappen chez Mercedes. Frère de la petite amie du Néerlandais, Nelson Piquet Jr avait d’ailleurs tenu des propos qui n’étaient clairement pas passés inaperçus sur ce sujet. Mais voilà qu’il vient de faire machine arrière après ce qu’il avait pu dire…

Max Verstappen est sous contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull, mais ça n’empêche pas les rumeurs d’apparaitre sur son avenir. Et dernièrement, ça s’est enflammé à propos d’un transfert vers Mercedes pour la saison prochaine. En effet, il a été expliqué que le Néerlandais s’était d’ores et déjà mis d’accord avec Toto Wolff. Et voilà que ça s’est un peu plus emballé quand les yachts des deux ont amarrés du côté de la Sardaigne. C’est d’ailleurs suite à cela que Nelson Piquet Jr, frère de la petite amie de Verstappen, avait un peu plus sous-entendu une arrivée du quadruple champion du monde chez Mercedes.

« Max veut juste être là où il pense pouvoir gagner » Après avoir mis le feu aux poudres, Nelson Piquet Jr a souhaité apporter un peu de calme. C’est ainsi que le beau-frère de Max Verstappen a fait machine arrière. « C’est juste un endroit où les gens vont en vacances », a-t-il d’abord répondu, rapporté par NextGen Auto, sur l’histoire des deux yachts en Sardaigne. Par la suite, il a expliqué concernant Verstappen et Mercedes : « Max veut juste être là où il pense pouvoir gagner. L’argent joue-t-il un rôle ? Bien sûr, mais le facteur le plus important est qu’il veut être dans une bonne voiture. Les deux seuls choix qui s’offrent à lui sont Red Bull et Mercedes. Chez McLaren, les deux pilotes gagnent ».