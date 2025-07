F1 : Transfert chez Red Bull, il menace Max Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le rôle de coéquipier de Max Verstappen a toujours été présenté comme l'un des plus difficiles en Formule 1. Alexander Albon, Pierre Gasly, Liam Lawson, Yuki Tsunoda et dans une moindre mesure Sergio Pérez peuvent en témoigner. Et alors que Red Bull peine toujours à trouver un second pilote qui lui rapporte de gros points, Carlos Sainz n'hésite pas à poser sa candidature.

Depuis l'émergence de Max Verstappen, le rôle de second pilote chez Red Bull est maudit. En effet, personne n'a réussi à s'imposer durablement dans l'autre baquet de l'écurie autrichienne. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Liam Lawson et Yuki Tsunoda ont tous été largement dépassés par le Néerlandais. Celui qui s'en est le mieux sorti est Sergio Pérez, qui a assumé son rôle de numéro 2, en rapportant de gros points à Red Bull, au moins pendant deux saisons et demie, avant de lui aussi perdre pied face à l'ogre Verstappen. Et si finalement, Carlos Sainz n'était pas le mieux placé pour monter dans le seconde Red Bull ? C'est la question que se pose lui-même l'Espagnol, premier coéquipier de Max Verstappen en Formule 1, c'était chez Toro Rosso. Et Carlos Sainz rappelle qu'il avait tenu tête au Néerlandais, comme il l'a fait par la suite avec Charles Leclerc chez Ferrari ou Lando Norris chez McLaren.

Sainz se serait bien vu face à Verstappen « La seule chose que je puisse dire c'est que je m'entends vraiment bien avec Max. C'est ce que les gens ne voient pas de l'extérieur. Par exemple, nous étions rivaux lors de notre première année en Formule 1 chez Toro Rosso, mais c'était une rivalité relativement saine entre lui et moi, dans notre façon d'aborder la compétition. Et aujourd'hui, nous nous entendons très bien. Donc, si c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas de moi aux côtés de Max, je ne comprends pas, car je pense que nous formerions un duo très solide en Formule 1 », rappelle-t-il auprès du podcast High Performance avant d'en rajouter une couche.