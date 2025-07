F1 : Verstappen et Mercedes, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, le transfert de Max Verstappen fait grandement parler. Et pour cause, un départ de Red Bull paraît désormais parfaitement envisageable et Mercedes serait en première ligne pour accueillir le quadruple champion du monde. D'ailleurs, malgré les précautions prises par Toto Wolff, George Russell quant à lui refuse de manier la langue de bois et confirme les discussions entre Verstappen et Mercedes.

L'avenir de Max Verstappen continue d'être largement commenté au sein du paddock de Formule 1. Du côté de Red Bull, on s'efforce d'annoncer que le quadruple champion du monde ne partira pas, tandis que Toto Wolff tente pas tous les moyens de faire dégonfler les rumeurs d'une arrivée de Max Verstappen chez Mercedes, assurant notamment que « ce transfert est peu probable dans un avenir proche ». Cependant, George Russell refuse de son côté de manier la langue de bois. Le Britannique, qui a parfaitement conscience que son baquet est menacé par Verstappen, confirme qu'il existe bel et bien des discussions entre l'entourage du pilote Néerlandais et Mercedes, comme il l'avait déjà fait il y a quelques jours.

Russell confirme les discussions Verstappen/Mercedes « Il y en avait et il y en a encore (des discussions), c’est bien. Tout le monde en parle. Max esquive, c’est son droit, moi je dis la vérité. Il y a aussi l’avenir à long terme en jeu. Pour les pilotes, les équipes ne se contentent pas de penser à un an, mais à deux, trois, quatre, cinq ans. Ces choses-là arrivent très vite. Je sais que tant que je suis performant, je n’ai rien à craindre, et cela ne signifie pas que je vais rester, que je ne resterai pas, ni quoi que ce soit d’autre. Ces derniers mois ont été intéressants pour moi, car j’ai une certaine façon d’appréhender tout ce qui se passe. J’ai décidé de ne plus m’en soucier, car je sais que tant que je pilote vite en piste, c’est le plus important, et que ce qui arrivera arrivera », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.