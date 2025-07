F1 : Départ validé, Verstappen fait ses adieux !

Présent à Spa après une petite pause estivale, Max Verstappen a donc fait sa première apparition publique depuis l'annonce du départ de Christian Horner. Et bien évidemment, le quadruple champion du monde a été interrogé sur ce sujet et il ne semble pas particulièrement perturbé par la nouvelle bien qu'il rende hommage à son ancien patron.

« Les actionnaires me l'ont dit. J'ai une bonne relation avec eux, donc je pense que c'est assez normal qu'ils informent certaines personnes dans l'équipe avant que ce soit public. Je pense que c'est une pratique classique. Au final, dans ce monde, ce genre de chose peut arriver. Et quand ils me l'ont dit, je me suis dit "OK". Ce n'est pas comme s'ils avaient dit "C'est notre décision" et qu'ils avaient raccroché, on a eu une discussion sur le sujet. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail de ce qu'ils ont dit mais [j'ai dit] "OK, si vous pensez que c'est la solution, je suis le pilote, vous décidez, et c'est comme ça que cela va se passer" », lâche le quadruple champion du monde dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Je me suis dit "OK"»

« Le management et, évidemment, les actionnaires, ont décidé qu'ils voulaient un changement et au final, ce sont eux qui gèrent l'équipe. Je suis le pilote donc quoiqu'ils décident, c'est dans leur bon droit. Et c'est ce qu'il s'est passé en fait. En même temps, si on regarde les 20 années de Red Bull, je pense que nous avons eu de grandes années, de grands résultats. Maintenant, naturellement, il y a aussi des saisons qui ne se passent pas si bien et je pense que depuis un an et demi, ça ne s'est pas passé comme nous l'aurions voulu. Et oui, le management a probablement décidé qu'ils voulaient un changement de cap. De toute façon, tout le monde doit l'accepter et regarder vers l'avenir, et je regarde vers l'avenir. J'ai déjà eu quelques réunions avec Laurent. Les deux dernières semaines ont été assez intenses pour lui, pour s'intégrer », ajoute Max Verstappen, qui rend toutefois hommage à Christian Horner qui considère toujours comme sa deuxième famille : « Je suis également ravi que l'équipe avance, parce que c'est ce que nous devons faire. Ça n'a pas de sens de regarder en arrière, cela ne rend pas plus rapide, mais évidemment il faut accorder de la valeur à ces 20 années et, de mon côté, aux dix ou 11 ans que j'ai passés chez Red Bull. On s'en rappellera toujours. Et, par exemple, la relation entre Christian et moi ne change pas. Évidemment, il n'est plus là pour le week-end de course, mais ça reste ma deuxième famille ».