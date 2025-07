F1 - Transfert : Verstappen va faire une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Max Verstappen fait toujours parler, Red Bull a décidé d'officialiser le départ de Christian Horner. Une décision qui pourrait avoir des conséquences sur le futur du quadruple champion du monde. Et selon Ralf Schumacher, la nomination de Laurent Mekies pourrait bien changer la donne. Une annonce pourrait d'ailleurs intervenir après la trêve estivale.

Le cas Max Verstappen continue d'agiter le paddock de Formule 1. Il faut dire que le quadruple champion du monde est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, mais le licenciement de Christian Horner rebat les cartes comme le pense Ralf Schumacher qui estime que la nomination de Laurent Mekiès peut clairement faire réfléchir le pilote néerlandais qui pourrait faire une annonce après la pause estivale.

«Red Bull a fait un choix brillant en nommant Mekies à la tête de l’équipe» « Red Bull a fait un choix brillant en nommant Mekies à la tête de l’équipe. C’est un excellent choix, en l’occurrence de la part d’Oliver Mintzlaff et de Mark Mateschitz. Cela a apporté quelque chose à l’équipe. De ce que j’ai entendu, en peu de temps, l’ambiance a radicalement changé à l’usine, l’approche est devenue complètement différente. Je pense que la pause estivale sera mise à profit pour évaluer les options : Red Bull ou Mercedes est-elle la meilleure option avec la nouvelle réglementation ? Max, son père et son manager se réuniront de manière traditionnelle et décideront », confie-t-il au micro de Sky Allemagne.