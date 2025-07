F1 : Incroyable, il refuse le transfert de Max Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Max Verstappen continue de faire parler en F1, Mercedes semble l'écurie la mieux placée pour recruter le quadruple champion du monde. En tout cas, une chose est sûre, McLaren ne recrutera pas Verstappen, puisque Zak Brown assure qu'il est très satisfait de son duo de pilotes. Il faut dire que Lando Norris et Oscar Piastri sont à la lutte pour le titre.

Dans quelle écurie pilotera Max Verstappen la saison prochaine ? C'est la grande question qui se pose en Formule 1. Et pour cause, compte tenu de la situation sportive de Red Bull, un départ n'est pas à exclure. Cependant, avec le départ de Christian Horner, la situation pourrait avoir basculé et l'avenir du quadruple champion du monde est toujours dans le flou.

McLaren refuse Verstappen Interrogé sur une éventuelle arrivée de Max Verstappen, Zak Brown s'est en revanche montré totalement désintéressé pas le sujet. Et pour cause, la patron de McLaren est très satisfait de son duo de pilote, à savoir Oscar Piastri et Lando Norris qui dominent la saison. « Je ne pourrais pas être plus heureux avec Oscar et Lando. Donc, à part être un spectateur intéressé, je suis très heureux de mon duo de pilotes. Je ne passe pas vraiment de temps là-dessus, sauf quand quelque chose apparaît sur mon téléphone », assure-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.