F1 - Transfert : «Ma décision…», Verstappen fait une grosse annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la Formule 1 rependra ses droits ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Belgique, Max Verstappen est revenu sur le départ de Christian Horner chez Red Bull. Un choix de sa direction que le Néerlandais a accepté et qui, il l’a assuré, n’aura aucune influence sur son avenir au sein de son écurie actuelle.

Pour la première fois depuis 20 ans, c’est sans Christian Horner que Red Bull disputera le Grand Prix de Belgique ce week-end . L’écurie autrichienne a décidé de profiter de la trêve estivale pour effectuer des changements et se séparer de son directeur d’équipe historique, remplacé par Laurent Mekies. Un choix sur lequel a été interrogé Max Verstappen.

Verstappen revient sur le départ d’Horner « Les actionnaires me l'ont dit. J'ai une bonne relation avec eux, donc je pense que c'est assez normal qu'ils informent certaines personnes dans l'équipe avant que ce soit public. Je pense que c'est une pratique classique. Au final, dans ce monde, ce genre de chose peut arriver. Et quand ils me l'ont dit, je me suis dit 'OK'. Ce n'est pas comme s'ils avaient dit 'c'est notre décision' et qu'ils avaient raccroché, on a eu une discussion sur le sujet. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail de ce qu'ils ont dit mais [j'ai dit] 'OK, si vous pensez que c'est la solution, je suis le pilote, vous décidez, et c'est comme ça que cela va se passer' », a expliqué Max Verstappen, dans des propos relayés par Motorsport.com.

« La relation entre Christian et moi ne change pas » Le Néerlandais se projette sur la suite avec Laurent Mekies, mais a confié que le départ de Christian Horner ne changerait rien à sa relation avec ce dernier : « Maintenant, naturellement, il y a aussi des saisons qui ne se passent pas si bien et je pense que depuis un an et demi, ça ne s'est pas passé comme nous l'aurions voulu. Et oui, le management a probablement décidé qu'ils voulaient un changement de cap. De toute façon, tout le monde doit l'accepter et regarder vers l'avenir, et je regarde vers l'avenir. J'ai déjà eu quelques réunions avec Laurent. Les deux dernières semaines ont été assez intenses pour lui, pour s'intégrer. Je suis également ravi que l'équipe avance, parce que c'est ce que nous devons faire. Ça n'a pas de sens de regarder en arrière, cela ne rend pas plus rapide, mais évidemment il faut accorder de la valeur à ces 20 années et, de mon côté, aux dix ou 11 ans que j'ai passés chez Red Bull. On s'en rappellera toujours. Et, par exemple, la relation entre Christian et moi ne change pas. Évidemment, il n'est plus là pour le week-end de course, mais ça reste ma deuxième famille. »