F1 : Hamilton et Mercedes, la proposition que personne n'a vu venir !

Bien qu’il ait confirmé des discussions avec Max Verstappen, Toto Wolff a laissé entendre qu’une arrivée chez Mercedes en 2026 avait peu de chances de se produire. De quoi rassurer Kimi Antonelli, à qui Lewis Hamilton a proposé son aide pour négocier son contrat avec le patron de l’écurie allemande, qu’il connaît très bien.

« Je suis convaincu que je suis en bonne position »

« Pour être honnête, cela ne m’a jamais préoccupé. Je connais la situation et je sais ce que veut l’équipe, surtout en ce qui concerne l’avenir. Je pense également que Toto a été clair récemment. C’est bien sûr une bonne chose. Mais l’équipe fonctionne bien, la composition est bonne. George et moi travaillons bien ensemble et nous essayons de collaborer pour aider l’équipe à améliorer ses performances », a ajouté Kimi Antonelli, sur un ton plus sérieux, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Je pense que nous faisons du bon travail et qu’il y a une bonne ambiance dans l’équipe. C’est toujours agréable de retourner à l’usine pour voir comment l’équipe se donne à fond, non seulement pour cette année, mais aussi pour l’année prochaine. Cela signifie qu’il y a une bonne dynamique dans l’équipe. Je suis sûr que l’équipe sait ce qui est le mieux, surtout pour l’année prochaine, et je suis convaincu que je suis en bonne position. »