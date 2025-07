F1 - Transfert de Verstappen : Mercedes lâche une bombe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les récentes informations envoyant Max Verstappen à Mercedes mettent le feu au paddock de Formule 1, George Russell est sorti du silence. Il faut dire que son baquet semble directement menacé par le quadruple champion du monde. Et pourtant, le Britannique assure que ce n'est pas lui qui partirait en cas de signature de Verstappen.

Ces derniers jours, Sky Sport Italie a lâché une bombe en annonçant des discussions très avancées entre Max Verstappen et Mercedes au point que la quadruple champion du monde ait déjà dit oui à Toto Wolff. L'arrivée du quadruple champion du monde pousserait naturellement George Russell vers le départ. Et pourtant, le pilote britannique sous-entend que c'est plutôt Kimi Antonelli qui pourrait cédé son baquet à Max Verstappen.

Russell lâche une bombe « Je ne pense pas que je serais celui qui va partir. Chaque équipe a deux baquets disponibles, et il est normal qu’elle réfléchisse à l’avenir. Je ne le prends pas personnellement, car j’ai clairement indiqué dès le début que je serais heureux d’être coéquipier avec qui que ce soit. Bien sûr, il y a des discussions et des rumeurs, mais tout cela est dirigé contre moi. Mais de mon côté, ce ne sera pas le cas. Je veux continuer à travailler avec Mercedes, car Toto ne m’a jamais déçu. Il m’a toujours donné sa parole, et il doit aussi faire ce qui est juste pour son équipe, ce qui inclut moi, mais aussi les milliers de personnes qui travaillent pour Mercedes. Pour moi, il n’y a pas de quoi s’inquiéter, car je ne pense pas que je partirai, et le choix de mon coéquipier ne me concerne pas non plus. Je me concentre simplement sur le pilotage », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.