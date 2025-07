F1 - Transfert de Verstappen : McLaren valide !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, Sky Sports a lâché une bombe en révélant des négociations avancées entre Max Verstappen et Mercedes pour une arrivée du Néerlandais en 2026. Depuis, c’est la panique en coulisses, où tout le monde est partagé entre info et intox. Pour Zak Brown, patron de McLaren, ce départ du quadruple champion du monde est parfaitement fondé.

Depuis quelques heures, c’est la panique. Ces révélations sont-elles fondées ? Pour Zak Brown , patron de McLaren , la réponse est plutôt claire : « Je suis convaincu que lorsqu’il y a de la fumée, il y a du feu. Si tout le monde était fidèle à son baquet, ils le diraient. Mais Max ne cesse de laisser des portes ouvertes dans ses déclarations. Le fait que tout le monde parle et que personne ne confirme quoi que ce soit me laisse penser que des discussions sont en cours. J’ai dit il y a quelque temps que je ne serais pas surpris de voir Max au volant d’une Mercedes », a confié ce dernier, relayé par Next-Gen Auto.

« Un nouveau chapitre pourrait s’ouvrir dans la relation entre Verstappen et Mercedes »

Fidèle à son caractère, Brown n’a pas hésité à tacler Red Bull sur ce coup-là : « Red Bull serait derrière Racing Bulls sans Max. Ils ont fait un excellent travail et ont une excellente voiture de course. Je pense que Max les porte plus haut qu’ils ne le méritent en ce moment. Restez à l’écoute, car un nouveau chapitre pourrait s’ouvrir dans la relation entre Verstappen et Mercedes. »