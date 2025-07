F1 - Lewis Hamilton : C’est terminé, l’annonce choc !

Septuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton court toujours après sa huitième couronne. Le Britannique a même quitté Mercedes pour rejoindre Ferrari afin de rendre cela plus réalisable. Le pilote de 40 ans fait toutefois face à quelques difficultés au sein de la Scuderia. Bernie Ecclestone estime d’ailleurs qu’il ne reviendra plus au sommet de la discipline.

Lewis Hamilton est assurément une légende de la F1 . Le Britannique compte sept titres de champion du monde et court même après une huitième couronne qui lui permettrait de surclasser Michael Schumacher . Mais depuis le début de saison, le pilote de 40 ans fait face à quelques difficultés chez Ferrari . Lewis Hamilton mise donc sur 2026 pour revenir au sommet de la discipline. Mais Bernie Ecclestone estime qu’il ne remontera plus jamais sur le trône.

«Je pense qu’il y a une période dans la vie...»

« Un huitième titre de champion du monde pour Hamilton ? Non. Je pense qu’il y a une période dans la vie où tout va bien, ou tout va mal. Je pense qu’il a eu la chance d’être là quand... tout d’abord, il n’y avait pas beaucoup de concurrence, donc c’était un peu plus facile. Et maintenant, il a des concurrents, alors que lorsqu’il gagnait tout, il n’y avait pas beaucoup de monde au sommet. Mais j’espère qu’il pourra encore y arriver. Quant à savoir s’il peut remporter le championnat du monde dans sa situation actuelle, c’est une tout autre histoire » a confié l’ancien propriétaire de Brabham dans des propos rapportés par F1 Only.