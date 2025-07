Transfert de Verstappen : Séisme en F1, la nouvelle annonce surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La bombe est lâchée. Sky Sport Italie a effectivement révélé que les contacts entre Max Verstappen et Mercedes s'étaient intensifiés ces derniers jours, au point que le quadruple champion du monde ait déjà dit oui à Toto Wolff. Cependant, Jacques Villeneuve n'est pas convaincu par ce transfert et estime que le Néerlandais ne ferait pas forcément un bon choix en quittant Red Bull.

Mardi soir, Sky Italie a mis le feu dans le paddock de Formule 1. Et pour cause, le média a tout simplement annoncé que le transfert de Max Verstappen vers Mercedes était en excellente voie. Le pilote néerlandais, dont le clause de sortie pourrait être activée cet été compte tenu du fait qu'il ne peut plus être dans les deux premiers du classement à la mi-saison, aurait même dit oui à Toto Wolff. Un sacré coup de tonnerre en F1. Mais alors que la saison 2026 est marqué par une révolution de la réglementation des moteurs, Mercedes pourrait avoir un avantage sur Red Bull, ainsi que sur la concurrence, comme ce fut le cas en 2014. Mais Jacques Villeneuve ne semble pourtant pas totalement convaincu.

Villeneuve pas convaincu par un transfert de Verstappen « C’est une question difficile. Prenez le moment où Lewis Hamilton a annoncé qu’il quittait McLaren pour Mercedes. Tout le monde s’est moqué de lui en lui disant : "Tu es dans la meilleure voiture, pourquoi tu pars ?" Plus tard, cela s’est avéré être une excellente décision », confie le champion du monde 1997 dans des propos rapportés par F1 Only, avant d'en rajouter une couche.