F1 : Hamilton balance sur son histoire d’amour !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un Grand Prix d’Autriche intéressant, Lewis Hamilton entend bien enchaîner avec « son » GP à Silverstone ce week-end. Une course que le septuple champion du monde connaît à merveille. Hamilton est d’ailleurs revenu plus en détail sur sa belle histoire d’amour avec ce circuit si particulier à ses yeux.

« Silverstone a toujours été plus qu’un simple circuit pour moi »

« Silverstone a toujours été plus qu’un simple circuit pour moi. J’ai connu des moments inoubliables avec la foule derrière moi, mais venir ici avec Ferrari pour la première fois est quelque chose de vraiment spécial. J’ai tellement d’histoire avec ce circuit, et pour Ferrari, faire partie de cette histoire signifie beaucoup pour moi. Je suis fier de porter le rouge ici, et j’ai hâte de retrouver l’incroyable énergie du public », a lâché Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.