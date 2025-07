F1 - Verstappen : La «magnifique» relation avec son ex !

En difficulté aux côtés de Max Verstappen, Sergio Pérez n’a pas été retenu par Red Bull pour la saison 2025 de F1. Le Mexicain n’a même pas réussi à retrouver un baquet dans une autre écurie. Le Néerlandais garde toutefois un profond respect pour son ex-coéquipier, et il n’a pas manqué de le faire savoir.

Chez Red Bull , les coéquipiers s’enchaînent pour Max Verstappen . Le Néerlandais a vu l’écurie autrichienne ne pas reconduire Sergio Pérez à ses côtés pour la saison 2025 de F1 . Le Mexicain a vu Liam Lawson lui succéder, lui-même remplacé par Yuki Tsunoda quelques semaines plus tard. Max Verstappen garde toutefois une excellente relation avec son ex-coéquipier, et il ne s’en est pas caché.

« J’ai une excellente relation avec Checo, nous étions d’excellents coéquipiers et j’ai donc beaucoup de respect pour lui, tout comme il a beaucoup de respect pour moi, et c’est tout ce qui compte pour moi. [...] Donc, pour moi, quoi qu’en disent les médias, je sais qui est Checo et nous entretenons une magnifique relation » a confié le quadruple champion du monde dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Max est comme ça»

Sergio Pérez, lui, s’est néanmoins permis quelques révélations au sujet de Max Verstappen. « Max avait un problème avec ce qui s’est passé à Monaco. Il ne m’en a jamais parlé directement, il l’a gardé pour lui et l’a évoqué six ou huit mois plus tard. À l’époque, nous en avons discuté et tout a été réglé. Il avait quelque chose en tête depuis les qualifications à Monaco ; nous en avons parlé lors de la course suivante à Bakou, et tout a été réglé. Mais Max est comme ça. Il garde les choses pour lui jusqu’à ce qu’il les laisse enfin sortir, généralement en piste » a notamment expliqué l’ancien pilote de Red Bull récemment.