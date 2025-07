F1 - Transfert de Verstappen : La bombe est lâchée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Max Verstappen agite de plus en plus le paddock depuis les récentes annonces de Toto Wolff, qui a ouvert la porte de Mercedes au quadruple champion du monde. Et les rumeurs ne devraient pas s'atténuer avec la sortie de Robert Doornbos, ancien pilote Red Bull et proche de Max Verstappen.

Depuis quelques semaines, l'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les discussions. Et tout s'est accéléré ce week-end en Autriche avec les propos tenus par Toto Wolff qui ouvrait clairement la porte de Mercedes au pilote Red Bull : « En tant que directeur d'équipe de la meilleure marque automobile au monde (sic), il est clair que vous devez étudier ce qu'un quadruple champion du monde va faire de son avenir, même un avenir lointain ». Une sortie évidemment loin d'être anodine de la part du directeur de l'écurie Mercedes.

«Cette clause de sortie est désormais activable» En effet, Red Bull a officialisé l'existence d'une clause de performance dans le contrat de Max Verstappen, mais les détails sont encore incertains. Toutefois, d'après l'ancien pilote Red Bull, Robert Doornbos, la clause est déjà activable ! « Il doit être dans le top 2 du championnat à mi-saison. Ce n’est plus le cas actuellement. Croyez-moi, cette clause de sortie est désormais activable et peut-être même activée si le rapprochement avec Mercedes F1 se confirme ce mois-ci », confie le Néerlandais, qui connaît très bien Max Verstappen, dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. Le cap de mi-saison sera effectivement atteint dimanche à l'issue du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, et avec 46 points de retard sur l'actuel deuxième du classement pilote Lando Norris, Max Verstappen ne pourra pas rattraper le pilote McLaren et sera donc au mieux toujours troisième.