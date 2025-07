F1 - Rupture avec Lewis Hamilton : Son ex lui déclare sa flamme !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après une décennie de collaboration, les routes de Lewis Hamilton et de Toto Wolff se sont séparées. Celle du septuple champion du monde l’a amené chez Ferrari où il travaille désormais avec Frédéric Vasseur. Le patron de la Scuderia voit son poste être remis en question de l’autre côté des Alpes, l’occasion pour son homologue de Mercedes de voler à sa rescousse.

En 2023, Frédéric Vasseur est devenu le Team Principal de Ferrari. Pour sa deuxième saison à la tête de la Scuderia, après avoir arraché Lewis Hamilton des mains de Mercedes chez qui il courrait depuis une décennie, Vasseur s’est battu jusqu’à la fin du championnat du monde des constructeurs avant de s’incliner face à McLaren. Cependant, cette troisième saison n’est pas idyllique et la presse italienne a fait part d’une éventuelle fin de collaboration ces derniers temps si les résultats en course de Charles Leclerc et d’Hamilton ne s’amélioraient pas.

«Si je n’étais pas ici, je prendrais Fred» Ferrari doit-il prendre la décision d’évincer Frédéric Vasseur ? Absolument pas du point de vue de Toto Wolff. « Fred est l’un des meilleurs managers de course que je connaisse. Si je n’étais pas ici, je prendrais Fred. Je le respecte beaucoup. C’est une grande personnalité, c’est un homme direct. Il ne fait pas de politique et ne ment pas, et il sait de quoi il parle. Il a juste besoin qu’on lui fasse confiance dans ce domaine ». Une véritable déclaration d’amour de la part du patron de Mercedes, en poste depuis 2013.