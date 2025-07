F1 - Alpine : Pierre Gasly balance sur son calvaire !

La saison 2025 est particulièrement délicate pour Alpine. Dernière du classement constructeur de la F1, l’écurie française n’arrive pas à redresser la barre. Pierre Gasly a d’ailleurs connu un Grand Prix d’Autriche particulièrement compliqué. Et il n’a pas manqué de le faire savoir à quelques jours de la course à Silverstone en Grande-Bretagne.

Les semaines s’enchaînent et se ressemblent pour Alpine. L’écurie française traverse une période compliquée depuis le début de la saison 2025. Dernière du classement constructeur de la F1, l’équipe de Pierre Gasly n’arrive pas à redresser la barre. Le pilote de 29 ans a d’ailleurs vécu un Grand Prix d’Autriche particulièrement délicat. Et il ne s’en est pas caché à quelques jours de la course à Silverstone en Grande-Bretagne.