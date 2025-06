F1 : «Ça fait chier», la colère de Gasly !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plutôt souvent dans le coup depuis le début de la saison, Pierre Gasly était encore présent lors de la troisième phase de qualifications ce samedi en Autriche. Le Français s'élancera en 10ème position dimanche lors de la course puisqu'il a terminé la séance dans le décor. Parti à la faute, il a même dû mettre fin aux tentatives d'Oscar Piastri et Max Verstappen derrière lui.

Gasly part à la faute

Quatrième de la Q1 et sixième de la Q2, Pierre Gasly est passé très tranquillement en Q3, ce qui n'était pas du tout attendu. Après son premier essai en Q3, il figurait à la 9ème place et pouvait prétendre à faire mieux au vu des écarts resserrés. Parti en tête-à-queue sans abîmer sa voiture, il n'a pas pu aller au bout. « Je fais une erreur qui fait chier parce que c'était un bon tour. Je rentre dans le virage - je savais qu'en Q2 j'avais un peu plus de vitesse à aller chercher dans le dernier virage - et j'en mets un petit peu plus, je braque, [et] je prends un peu de sous-virage. Du coup, je n'arrive pas à aller chercher le point de corde et j'essaie quand même de remettre les gaz pour ressortir. Malheureusement, je prends un peu le gravier, après c'est parti très, très vite. Donc non, c'est juste une erreur de ma part. C'est dommage » s'exprime-t-il au micro de Canal+.