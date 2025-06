F1 - Verstappen : Red Bull confirme une séparation !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Max Verstappen va devoir faire sans un de ses plus proches collaborateurs ce week-end lors du Grand Prix d’Autriche. Son ingénieur de course attitré depuis qu’il est Red Bull, Gianpiero Lambiase, ne sera pas à ses côtés, pour des raisons personnelles, ce qu’a confirmé l’écurie autrichienne. Il sera remplacé par Simon Rennie.

Verstappen sans Lambiase en Autriche

Comme indiqué par De Telegraaf, l’Italien ne sera pas en Autriche ce week-end pour accompagner Max Verstappen. Une information confirmée par Red Bull auprès de Motosrport.com. Gianpiero Lambiase est absent pour des raisons personnelles et sera remplacé par Rennie Simon, ancien ingénieur de course de Chris Webber et Daniel Ricciardo chez l’écurie autrichienne. Lambiase devrait être de retour dès le week-end prochain, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Depuis ses débuts chez Red Bull en 2016, c’est la toute première fois que Max Verstappen ne sera pas accompagné de son ingénieur de course attitré.