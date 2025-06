Aventure surprise avec Lewis Hamilton, c'est la meilleure expérience de sa vie !

Amadou Diawara

A la suite du Grand prix du Canada, Franco Colapinto a eu la chance de rentrer à Londres avec Lewis Hamilton. En effet, le pilote de Ferrari a invité celui d'Alpine à voyager avec lui dans son jet privé. Interrogé sur cette aventure à la fois inattendue et inédite, Franco Colapinto s'est totalement enflammé.

Lewis Hamilton (Ferrari) et Franco Colapinto (Alpine) ont tous les deux participé au Grand prix du Canada le 15 juin. En effet, le premier a terminé à la 6ème position - derrière Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) et le vainqueur George Russell (Mercedes) - tandis que le deuxième a dû se contenter de la 13ème position. A l'issue de la course, Lewis Hamilton (40 ans) a proposé à Franco Colapinto de rentrer avec lui à Londres, et ce, grâce à son jet privé. Une invitation que l'Argentin a acceptée, et qu'il n'est pas près d'oublier.

«J'ai eu le meilleur vol de ma vie avec lui» « C’était bien. Lewis est un type formidable et j’ai eu le meilleur vol de ma vie avec lui. C’était très spécial et unique. Vous savez tous que c'est mon idole depuis que je suis tout jeune, avec Senna également, et c’était bien de pouvoir voler avec lui et de discuter un peu avec lui. Il m’a demandé si quelqu’un allait à Londres et j’ai répondu que j’allais à Londres, mais sur EasyJet, et il est revenu en disant qu’il avait beaucoup de place dans son avion, et il m’a invité à y aller. C’était vraiment spécial », s'est enflammé Franco Colapinto dans des propos rapportés par Nextgen-auto.