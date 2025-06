F1 - Lewis Hamilton : La folle relation avec son ex !

Lewis Hamilton a pris une décision qui a secoué la F1 pour relancer sa carrière. Le septuple champion du monde a choisi de quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari. Mais malgré son transfert, le Britannique garde toujours une excellente relation avec Toto Wolff. Son ex-patron s’est d’ailleurs livré sur le sujet.

«Je ne veux pas perdre un ami que j’ai depuis tant d’années»

« Sur la piste, les gants sont tombés, on se bat pour nos équipes respectives. Mais en dehors, on reste proches, on voyage ensemble. Je ne veux pas perdre un ami que j’ai depuis tant d’années. C’est la plus longue relation pilote-équipe de l’histoire de la F1, douze ans. Remplacer quelqu’un comme Lewis Hamilton, ce n’est jamais facile » a confié Toto Wolff dans des propos rapportés par F1 Only.