F1 - Lewis Hamilton : La punchline de son ex !

Lewis Hamilton avait sans doute espéré mieux en signant chez Ferrari. Le pilote de 40 ans peine à tirer le meilleur de sa monoplace et pointe donc à la sixième place du classement général. Le Britannique doit encore s’adapter à Ferrari. Mercedes estime d’ailleurs que le septuple champion du monde est très loin d’avoir perdu son meilleur niveau.

«C’est un Britannique qui a été parachuté là-bas»

« En 2021, il était excellent. Puis le règlement a changé, et c’est devenu un peu plus difficile, mais il a continué à performer à un très haut niveau. En changeant simplement d’équipe, on ne perd pas ses compétences. Je pense que tout le monde a besoin d’une période d’adaptation. Une voiture différente, un comportement différent, une nouvelle équipe d’ingénieurs avec laquelle il faut collaborer. C’est une équipe 100 % italienne. C’est un Britannique qui a été parachuté là-bas, et cela prend du temps » a confié le dirigeant de chez Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto.