F1 - Lewis Hamilton : L’histoire de harcèlement difficile à vivre…

Alors qu’elle gagne en popularité, la Formule 1 n'est pas exempte de dérives, concernant notamment le harcèlement en ligne. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, est revenu sur l’évolution de son sport en saluant l’adaptation de la nouvelle génération, dressant un parallèle entre le contexte actuel et ses débuts en 2007.

A 40 ans, et après sept titres remportés, Lewis Hamilton est désormais un vétéran dans le monde de la Formule 1. Du temps est passé depuis la première saison du Britannique en 2007, au volant de sa McLaren, et les codes ont changé comme l’a constaté la star de Ferrari. Alors que la Formule 1 connaît une popularité en constante augmentation, des dérives sont observées dans le même temps, avec notamment des violences et du harcèlement en ligne qui peuvent viser les pilotes.

« Il y a une présence sur les réseaux sociaux et du harcèlement en ligne que nous n’avions pas lorsque j’ai commencé » « Les temps ont changé. Je dirais que l’espace de la compétition est probablement devenu beaucoup plus occupé avec la célébrité de notre sport, donc c’est probablement plus intense. Peut-être que les médias sont plus réactifs. Il y a une présence sur les réseaux sociaux et du harcèlement en ligne que nous n’avions pas lorsque j’ai commencé à pratiquer ce sport », a reconnu Lewis Hamilton, rapporté par Nextgen-Auto.