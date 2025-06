F1 - Lewis Hamilton : Il annonce un transfert de rêve !

Pour pouvoir s’attacher les services de Lewis Hamilton, Ferrari a dû sacrifier Carlos Sainz Jr. Le pilote de 30 ans a trouvé un point de chute chez Williams, où il réalise une saison intéressante. L’écurie britannique pointe à la cinquième place du classement constructeur. Et l’Espagnol déborde d’ambition pour sa nouvelle équipe.

«Nous avons réussi à nous frayer un chemin parmi les meilleures équipes»

« Lorsque j’ai signé avec Williams, je l’ai fait car j’ai vu la capacité et l’ambition de franchir ce cap. Je croyais que l’équipe en était capable et que nous allions y parvenir, mais c’est peut-être arrivé plus tôt que prévu, et nous avons réussi à nous frayer un chemin parmi les meilleures équipes. Se qualifier à trois dixièmes des meilleurs, comme à Imola et Miami, et battre Ferrari, Mercedes et Red Bull en qualifications, c’est quelque chose de réjouissant. Maintenant vient le plus dur : l’étape suivante, la plus difficile à franchir, mais je suis convaincu que l’équipe peut continuer sur cette voie » a d’abord expliqué le pilote de chez Williams dans des propos rapportés par NextGen-Auto.