F1 - Hamilton : «Incroyable», son ex balance sur Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une arrivée très médiatisée chez Ferrari, Lewis Hamilton réalise des débuts compliqués au sein de l’écurie italienne. Le septuple champion du monde ne parvient pas à se battre avec les meilleurs, et cela inquiète. Pour son ex-partenaire chez Mercedes George Russell, le Britannique de 40 ans a sans doute trop d’attentes sur cette saison à bord de sa SF-25.

Le mariage entre Lewis Hamilton et Ferrari va-t-il rapidement tourner au divorce ? Le septuple champion du monde n’est quasiment jamais présent aux avant-postes, alors que l’écurie italienne traverse une grosse crise de résultats. Sixième du championnat du monde, Hamilton commence sérieusement à s’agacer avec sa monoplace, mais également avec son ingénieur de course Riccardo Adami. Une situation qui commence à inquiéter les observateurs, et que George Russell, ex-coéquipier du pilote de 40 ans, a tenu à commenter.

« Lorsqu’il était à fond, c’était un vrai concurrent » « Je pense que lorsque vous êtes sept fois champion du monde, tout ce qui n’est pas la victoire est un échec et vous vous poussez probablement, vous et votre équipe, à aller au-delà de votre potentiel pour essayer d’obtenir ces grands résultats, ce qui pourrait être contre-productif. Je ne sais donc pas ce qu’il en est. En tout cas, ce que j’ai vu l’année dernière, c’est que lorsqu’il était à fond, c’était un vrai concurrent pour moi et il conduisait de manière incroyable », a ainsi lâché le récent vainqueur du Grand Prix du Canada, relayé par Next-Gen Auto.