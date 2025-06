F1 - Hamilton «Plus rien à faire», la retraite annoncée !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vers une fin de carrière pour Lewis Hamilton ? Pas aidé par ses ingénieurs chez Ferrari, le septuple champion du monde ne parvient pas à se démarquer sur cette saison 2025. Pour l’ancien pilote Juan Pablo Montoya, si la situation au sein de l’écurie italienne n’évolue pas prochainement, Hamilton pourrait jeter l’éponge et prendre sa retraite en 2026.

Bientôt la fin pour Lewis Hamilton ? Sixième du championnat du monde, le septuple champion du monde n’est clairement pas aux avant-postes cette saison chez Ferrari . Agacé par sa monoplace et toujours plus étroit dans sa relation avec son ingénieur, « King Lewis » pourrait décider de prendre sa retraite dès l’année prochaine selon Juan Pablo Montoya .

« Il pourrait commencer à se dire qu’il n’en a plus rien à faire »

« Je pense qu’Hamilton a plus que jamais envie de prouver à tout le monde qu’il a tort. Mais si 2026 se passe mal, il pourrait commencer à se dire qu’il n’en a plus rien à faire. Mais il les pousse en ce moment. Je ne sais pas s’ils sont contents qu’il les pousse, mais je pense qu’il a besoin de les cuisiner. Je pense qu’il a besoin de les griller et de les mettre mal à l’aise, les ingénieurs, qu’ils le veuillent ou non. Les ingénieurs doivent comprendre que Lewis n’essaie pas d’être un imbécile avec eux, mais qu’il essaie d’améliorer la voiture. Je pense que c’est très difficile. Et vous devez apprendre en tant qu’ingénieur et en tant que pilote à ne pas prendre les choses personnellement », a ainsi lâché l’ancien pilote colombien, relayé par Next-Gen Auto.