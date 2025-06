F1 - Hamilton : Gros problème chez Ferrari, son départ est annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En décidant de relancer sa carrière du côté de Ferrari, Lewis Hamilton pensait certainement connaître un début de saison un peu plus satisfaisant. Le pilote britannique doit composer avec les difficultés de l'écurie italienne même s'il essaie de profiter à fond. D'ailleurs les rumeurs autour du départ de Frédéric Vasseur ont enflé ces derniers temps, de quoi fragiliser un peu plus l'équilibre...

Après un début de saison assez mitigé, l'écurie Ferrari espère pouvoir relever la tête dans les prochaines semaines. Mais ces derniers jours, il a fallu affronter les rumeurs naissantes au sujet de Frédéric Vasseur, le patron de l'équipe italienne. Le départ de l'ingénieur français est clairement évoqué puisque l'équipe donne l'impression qu'elle ne peut pas rivaliser régulièrement cette année.

Ferrari dans le dur, départ à venir ? Directeur général de la Scuderia Ferrari depuis janvier 2023, Frédéric Vasseur n'a pas envie de quitter son poste et a répondu aux rumeurs avec une certaine conviction. Pas question de faire ses bagages même si tout n'est pas parfait, à commencer par l'adaptation de Lewis Hamilton. « Il y a tellement de pression chez Ferrari. On parle à certaines personnes et, bien sûr, le rôle de Vasseur est menacé selon les médias italiens. Et Lewis aussi est de plus en plus impatient, évidemment. Il l’a confié à ces mêmes personnes parce qu’il pensait surfer sur la vague de la fin 2024 » débute Nico Rosberg, ancien coéquipier du Britannique, d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.