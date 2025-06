F1 - Lewis Hamilton : Le coup de foudre «incroyable» !

Lewis Hamilton a pris une grande décision pour relancer sa carrière. Le septuple champion du monde a signé chez Ferrari après plus de dix ans chez Mercedes. Si la saison de F1 ne se déroule pas vraiment comme il l’avait espéré, le pilote de 40 ans avoue toutefois être en train de tomber amoureux... de l’Italie !

Après plus de dix ans chez Mercedes , Lewis Hamilton a pris une décision pour relancer sa carrière. Le septuple champion du monde a signé chez Ferrari avec l’ambition de remporter enfin sa huitième couronne lui permettant d’éclipser Michael Schumacher de l’histoire de la F1 . Mais pour l’instant, la saison ne se déroule pas exactement comme il l’avait prévu. Le Britannique ne pointe qu’à la sixième place du championnat pilote. Mais malgré cela, Lewis Hamilton avoue avoir été frappé par un coup de foudre pour... l’Italie !

«Plus je vois l’Italie, plus je tombe amoureux de cet endroit»

« Honnêtement, c’est assez incroyable. J’adore voyager en Italie. Je n’ai pas encore trouvé d’endroit là-bas [pour y habiter], je n’ai pas encore décidé exactement ce que j’allais faire, mais j’ai des lacunes dans le domaine de la langue. C’est donc une chose à laquelle je pense encore. Mais j’adore aller à Maranello. Plus je vois l’Italie, plus je tombe amoureux de cet endroit, de la culture, des bâtiments, de l’architecture. Il y a un vrai sentiment de romantisme quand on est en Italie » a confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto.