F1 - Ferrari : Surprise, Leclerc annonce la fin ?

Le début de saison n’est clairement pas à la hauteur des attentes pour Ferrari en F1. Troisième du classement constructeur, la Scuderia a un retard assez considérable sur McLaren pour le moment. L’écurie italienne a néanmoins prévu des évolutions sur sa voiture. Charles Leclerc estime d’ailleurs que cela pourrait changer la donne pour la suite de la saison.

Ferrari ne vit pas un début de saison à la hauteur de ses attentes. Pourtant troisième du classement constructeur, l’écurie italienne regrette son retard considérable de 191 points sur McLaren. Il faut dire que la Scuderia n’a pas été épargnée par les galères sur sa voiture. Lewis Hamilton et Charles Leclerc peinent à en tirer le meilleur, et cela se sent dans les résultats. Le Monégasque estime toutefois que les évolutions à venir pourraient mettre un terme aux difficultés de Ferrari et pourraient changer la donne pour la suite de la saison.