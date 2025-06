Verstappen : Le tacle que personne n'a vu venir !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Troisième du championnat du monde, Max Verstappen ne vit pas la meilleure saison de sa carrière. Au cours des derniers jours, le Néerlandais s’est surtout exprimé sur sa grande attirance pour les 24 Heures du Mans, épreuve légendaire dont il aimerait prendre le départ un jour. En attendant, le pilote Red Bull ne s’est pas gêné pour critiquer certaines règles de cette mythique épreuve d’endurance.

« Pour l’instant, je préfère encore courir seul, en F1 »

« Les plans sont en cours, étape par étape. Pour l’instant, je préfère encore courir seul, en F1. L’endurance viendra après, avec des courses en équipage. Et peut-être qu’un jour, je serai sur le muret, en tant que patron d’équipe. Là, je pourrai critiquer tous ceux qui sont au volant ! », a récemment révélé Max Verstappen. En attendant, le champion de Red Bull se contente de commenter avec expertise l’épreuve, et n’a pas hésité à critiquer ouvertement le système de BOP (Balance of Performance), qui réduit drastiquement l’écart entre les différentes voitures en course.